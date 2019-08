Insändare: Är elbilar mänsklighetens svar på klimatkrisen?

Svar till "Elbilsförespråkarna lurar befolkningen i Sverige":

Fokus kan inte vara att byta alla bilar till elbilar. Det skulle vara ett enormt resursslöseri i ett land där vi redan lever som om vi hade fyra jordklot. För 30 år sen var det normalt med 1 bil per familj, idag är vanligt med tre bilar per familj. Det vi behöver är färre bilar per person, för minskat vägslitage, trängsel, utsläpp och resursförbrukning.

Varför är det ingen som förespråkar vätgas? Det är det, men produktionen har inte kommit lika långt som för elbilarna. Är de överlägsna elbilen? Nej! En vätgasbil kräver nästan tre gånger mer energi än elbilen för att rulla. Om vi diskuterar om vårt elsystem räcker till så bör detta även gälla vätgasbilen som kräver el vid vätgasframställning.

Fokus måste vara att fasa ut allt som kräver fossila bränslen. Då är elbilar ett alternativ, förbättrad kollektivtrafik ett annat, bilpooler ett tredje, bättre cykelvägar ett fjärde och biogasfordon ett femte alternativ. Våra olika förutsättningar och behov kräver många lösningar. Samtidigt måste vi förstå att det alltid finns aktörer som tjänar pengar på våra val. De som tjänar absolut mest är oljeindustrin som inget hellre vill än att vi fortsätter som vanligt. Våra barn blir de stora förlorarna.

Erica Utter, medlem i Bensinupproret 3.0