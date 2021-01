Insändare: Arrhenius räknade totalt fel om koldioxidens påverkan

Svar till Bo Jonsson: "Lars Kamél varnar för falska nyheter – men refererar till gamla"

Bo Jonsson har invändningar mot att jag har presenterat lite fakta och vetenskapliga resultat om klimatförändringar. Som så många andra hänvisar han till Svante Arrhenius pionjärarbete om koldioxidens klimatpåverkan. Alla som gör det missar att Arrhenius räknade totalt fel, främst på grund av att han använde felaktiga spektraldata. Redan hans samtida kollega Knut Ångström påpekade felet. Om Arrhenius hade använt korrekta data, skulle han ha kommit fram till att en fördubbling av koldioxidhalten ger en global uppvärmning på mindre än en grad. Vilket är i linje med flera av de vetenskapliga studier som har gjorts de senaste åren.

Det som främst har hänt under de sju åren sedan IPCC:s senaste vetenskapliga sammanfattning, är att extremväder har fortsatt att minska. Det framgår till exempel av den statistik som samlas in i databasen EM-DAT. Sedan är det värt att påpeka att bevis för att världen blir varmare inte bevisar någonting om vad som orsakar uppvärmningen. Uppvärmningstakten är just nu för övrigt 0,14 grader per årtionde, inte 0,2. Takten över land är inte alls drygt dubbelt så stor, utan 0,19 grader per årtionde. Allt enligt temperaturserien UAH.

Lars Kamél, nätverken Klimatsans och Clexit Sverige