Insändare: Besviken på facket – så otroligt dåligt och inkompetent gjort!

Jag skulle vilja berätta vad som hände mig förra sommaren. Dels för att upplysa andra men också för att varna för hur det kan få gå till på vissa arbetsplatser.

Sommaren 2018 blev jag erbjuden ett vikariat på fem månader på ett privat äldreboende. Min anställningsform var klart och tydligt ett vikariat med start och slutdatum, och var ingen provanställning.

När jag hade jobbat i en månad blir jag uppringd en morgon att samma dag titta in hos x "så ska vi prata lite" sa hon. Så går in till x och sen kommer även chefen in. Då under mötet får jag veta att chefen bestämt sig för att avsluta min anställning för att några kollegor kommit till henne och sagt att dom varit missnöjda med mig. Hon trodde att de hade pratat med mig sa hon, men det hade de inte gjort. Blev så totalt chockad att höra detta, när alla sagt till mig att de tyckte att det gått bra. Kunde bara inte förstå alls vad hon sa! Så jag satt där i ren chock och förtvivlan och tårarna rann. Var fruktansvärt!

Dagen efter kontaktar jag mitt fackförbund och berättar allt. Tror att jag ska få hjälp med detta, vilket misstag av mig!

För att göra lång historia kort så skriver jag här alla brister hos min fackliga sektion.

Sen återkoppling (8 dagar), fick ingen info vad jag kunde göra och de alternativ jag hade, hon visste inte vad saklig grund betydde och jag ville ha hjälp att anmäla detta, det kunde hon inget om svårt få se avtalet, där står om du jobbat mindre än 6 månader behöver dom inte ha saklig grund att säga upp.

Hur fan kan det få gå till så här? Så oerhört arg och besviken!

Blev psykiskt sjuk