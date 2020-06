Insändare: Bra skrivet om cyklister – vissa åker slalom mellan gående

Svar till Thomas Montgomery: Gävlecyklister, håll er borta från trottoarerna

Mycket bra skrivet om cyklisterna på trottoarerna! De uppför sig som om de skulle ha något slags företräde och har dessutom mage att kräva att vi gångtrafikanter ska flytta oss. Trottoaren är till för oss – inte för cyklisterna!

Vissa kommer i full fart och åker slalom mellan tanter, hundar och små barn. Så blir det i ett materialistiskt samhälle som fostrar barn till att bli fullblodsegoister. Me First And The Gimme, Gimme, Gimmes, eller hur det nu var bandet hette.

Patrullerande polis hitåt!

Larz Gustafsson, Gävle