Insändare: Brist på självkritik hos S i skolfrågan

Nej, det är ingen hemlighet att Alliansen tog mindre pengar till staten av skattebetalarna, men det är ju inte det frågan gäller här och nu. Även om vi kan ha olika åsikt om huruvida det är staten som ger pengar i form skattesänkning, eller om det är samma stat som tar mindre av medborgarna.

Jag förstår att Patrik Lundkvist har svårt att ge svar på skolsituationen eftersom det är just det parti han företräder i Sandviken som har haft det yttersta ansvaret under de senaste 30 åren. Den utbildningsskuld som han pratar om är just en skuld som kommer ifrån hans eget partis misslyckande och skolans tjänstemäns misslyckande.

Men tillbaka till skolfrågan. Varför inte lära sig och hämta inspiration från de skolor i landet som faktiskt presterar och då se på vad som utmärker dessa skolor? Upplysningsvis så finns det högpresterande skolor i alla socioekonomiska områden i Sverige och det som kännetecknar merparten, om inte alla av dessa, är att det finns en styrning och ledning av skolan som fungerar.

Sandvikens skolor återfinns inte där och man kan säkert dra olika slutsatser av detta. En organisation med självförtroende och en framåtanda skapas inte med byggnader utan den skapas av de värderingar och förmågor som finns i den. Bygga fungerande byggnader är enkelt, men bygga högpresterande organisationer är svårt.

Varför inte engagera och involvera föräldrar och invånare för att forma framtidens skola? Varför envisas med att göra partipolitik? Varför enbart bereda en lösning?

Engagerad förälder