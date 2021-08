Insändare: Bygg ett till övergångsställe på Mossvägen

Jag är hyresgäst på Mossvägen i Sandviken och jag och många av mina grannar tycker att Sandvikens kommun borde bygga ett till övergångsställe vid korsningen vid Ingalundsvägen.

Många använder Ingalundsvägen som strövområde och många arbetare passerar när de går mellan före detta huvudkontoret och Sandvik coromant. Mossvägen är väldigt trafikerad och en länk ut till E16 så det är läskigt att gå över där och man behöver stå och vänta väldigt länge.

All tung trafik in till Sandvik går ju igenom stan nu och det ökar olycksrisken när stora tunga långtradare kör igenom tättbebyggt område. Ingen ska behöva bli ihjälkörd innan kommunen agerar. Åtminstone en trafikolycka har tyvärr skett här sen jag flyttade in här, med skadade människor som följd.

Mitt förslag till åtgärd är att man bygger en infart ifrån Boängsvägen med en bro över Jädraån, eller en ny väg som ansluter till Gävlevägen med en plankorsning/bro över bergslagsbanan för att avlasta Mossvägen.

Hoppas att berörda parter tar till sig detta!

Jakob Fichtelius