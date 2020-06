Insändare: Centerns förslag om skattesäkning är ett hån

Alltså, ska man skrika eller grina – högljutt? Anders W Jonsson (C) stod i Rapport nyss, 21/6 19.30, och uttalade ett förslag från C inför höstbudgeten. Vet de inte till sig hur de ska håna vanligt folk; arbetare, permitterade/avskedade med pandemin som orsak, pensionärer, sjuka? (C) vill sänka skatten med 2 000 kr/år för alla som tjänar 20 000 krornor, (och mindre?).

Näringslivet har fått miljarder och fasen vet hur de ska krångla sig ur och leta kryphål för att undvika bestämmelsen, att de i n t e får använda det till utdelning till ägarna.

Undrar om W Jonsson verkligen vet hur lite 2 000 kronor blir per månad. Är urkass i matte själv, men får det till 167 kronor. Etthundrasextiosju kronor. Vad kostar det att administrera detta? Just det! Ge istället ett par kronor vardera till bostadsbolagen så att hyresgästerna kan få åtminstone halv hyra att betala under resten av sommaren, augustis slut, men allra helst till årsskiftet.

Centerns förslag är enbart ett hån mot de som inget eller mycket lite har, och det är också en demonstration från borgerligheten.

Lena Palm