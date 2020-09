Insändare: Com Hems omställning är omöjlig att förstå sig på

Eftersom svensken är så flat och i vanlig ordning låter sig köras över är det på tiden att någon sätter ned foten.

Det gäller tv-digitaliseringen.

Fullständigt obegripligt för en lekman. På civilingenjörsnivå. Jag är utan tv nu, och det är Com Hems fel. De har lagt det hela omställningen från analogt till digitalt på ett plan där man måste vara tekniknörd för att fatta galoppen.

Själv har jag givit upp.

Tänker på Bundys där mamma Bundy sade: "Thank your father, kids!" och barnen med sura miner sade: "Thank you, dad!"

Tack, Com Bort!

Larz Gustafsson, Gävle