Insändare: Det är inte människan som skapar om klimatet

Svar till Stig Mörtman: När koldioxidskräck övergår till kommunisthyllningar

Mörtman, bry dig inte om fantasierna om klimatet. Du och jag och de andra som är helt övertygade om att människan inte skapar om klimatet kommer att få rätt inom en snar framtid.

Jag upplever att klimatfantasterna nästan inte läst vetenskaplig litteratur om klimatets utveckling längre tillbaka än för 20 år sedan.

Det finns massor av framstående vetenskapsmän före den tiden som mycket tydligt och klart kunnat visa att klimatförändringar har kommit och gått under årmiljoner, människan förutan.

Under den tid människan funnits och sådana förändringar ägde rum var jordens befolkning så liten och inga nationsgränser fanns varför människorna kunde flytta till bättre klimatförhållanden när deras egna landområden förändrades. De folkvandringar som ägt rum tidigare under människans historia berodde bland annat just på förändringar i klimatet.

Men i dag hindrar nationsgränser och en alltför stor befolkning detta.

Olle Ljungbeck