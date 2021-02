Insändare: Det är stopp för gående – även bredvid skidspår

Svar till Sven och Lisa: "Ömsesidig respekt vid skidspåren – ska det vara så svårt?"

Tack för era synpunkter. Det är många som ska samsas om samma motionsspår olika tider på året. Det optimala hade varit om det fanns enskilda skidspår, promenadspår, löpar- och träningsspår, cykelspår, hundspår och skoterspår för att undvika konflikter – men så ser det tyvärr inte ut.

Livsmiljö Gävle tar dagligen mot samtal från invånare med olika intressen och där de föreslår att just sitt intresse måste prioriteras. Idag måste vi som har olika intressen samsas om samma spår och områden. En vintersäsong med snö är en fantastisk period och många skidåkare söker sig till kommunens skidspår. Under skidsäsongen är det inte tillåtet att gå i motionsspåren och det inkluderar även den "platta preparerade" delen bredvid själva längdspåren. Detta är reglerat i kommunens ordningsföreskrifter. Under denna korta period får övriga motionärer nyttja kommunens cykelbanor eller motionsspår som sandas och plogas. Övriga motionärer är välkomna att besöka spåret igen när våren kommer och bjuder på sol och fågelkvitter.

I Bomhus motionsspår har vi i många år försökt kombinera skidspår med gående. Tyvärr har skidspåren rätt så omgående förstörts av gående, idag finns det inget skidspår där. I populära skidspårsområden som exempelvis Gavlehov/Sätraskogens naturreservat läggs två parallella skidspår bredvid varandra om det finns tillräckligt med snö. Detta för att det är många som åker skidor. Är det en period med lite snö läggs ett spår eftersom spårläggarna använder snön från hela bredden, men då är det fortfarande inte tillåtet att gå bredvid själva spåret. I Hemlingby som också är ett brett spår är den "platta pistade" delen ett skatespår, och om någon går i det spåret så blir det håligheter som skidåkare kan fastna i och skada sig om de kommer i hög fart.

Idag finns ett nytt fantastiskt fint och vackert tillgänglighetsspår som inte är ett skidspår i Sätraskogens naturreservat/Gavlehov. I år är dock detta spår endast ett sommarspår som inte plogas eller sandas. I byggprojektet tittades det på lösningar för skidbroar för att kunna kombinera skidåkning med ett promenadstråk, detta eftersom ett tillgänglighetsspår har högre krav när det gäller plogning och sandning och det är därför inte optimalt att bara "hoppa över" att ploga där skidspåren passerar. Detta rymdes dock inte i projektbudgeten. Därför beslutades det att år 2021 skulle vara ett utvärderingsår för att se om det skulle finnas något intresse av att sanda och ploga ett spår även i Sätra/Gavlehov.

Livsmiljö Gävle har tagit emot mängder av synpunkter och önskemål om att nyttja området med gångstråk och grillplatser även vintertid. Alla era synpunkter är därför viktiga och som vi mottagit tacksamt. Inkomna synpunkter och önskemål kommer vi använda som underlag för att se över framtida lösningar.

Så tack än en gång för era synpunkter, även om ni just nu inte kommer att få gå i motionsspår med skidspår.

Gävle kommun, Livsmiljö Gävle