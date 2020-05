Insändare: Det Beckman predikar har skapat många rika, men har en en mörk baksida

Svar till Lars Beckman: Utan arbetslinjen försvagas vår ekonomi

Den som inte sett vad arbetslinjen lett fram till måste vara både blind, döv samt sakna empati för de människor som har och fortfarande drabbas. Att propagera för arbetslinjen när människor dör som flugor och vårdpersonal är i utmattningstillstånd är minst sagt magstarkt.

Vad utsliten personal kommer att ge för konsekvenser efter pandemin inger oro. Ser man på effekterna av de försämrade trygghetsförsäkringarna skapades ett omänskligt samhälle. Alla som läser dina debattinlägg och insändare kan läsa sig till att människan i sig bara är ett redskap eller rent av en förbrukningsvara och inte en tillgång att vårda, vilket jag anser vara människofientligt.

Helt rätt har S/MP tassat fram i ullstrumpor när de istället redan de första åren, skulle klampat in och rättat till de sociala orättvisor den borgerliga politiken skapade. Det är anledningen till den kräftgång S fått uppleva, när gamla trogna väljare vänt dem ryggen genom att de som byggde landet svikits när de varit i behov av all hjälp de kunnat få och då inte minst ekonomiskt. Med ett för "vanligt" folk svindlande belopp som kommer in på ditt bankkonto varje månad, har du säkert svårt att förstå hur en mycket stor del av invånarna tvingas prioritera vad de behöver för att kunna kämpa sig igenom veckor och månader.

Men tydligen tycker du mera synd om de rika som betalar mera i skatt per månad, än vad ett ganska stort antal pensionärer eller de med sjukbidrag sammanlagt har att leva på en hel månad. När fler blir fattiga, har verkligen den gemensamma kassan råd att betala ditt och dina kollegors höga arvoden och förmåner? I en värld då människor tvingas göra det mesta själva eftersom det inte längre är naturligt att få personlig service utan möts av automatiska telefonsvarare, varför skall vi då ha politiska företrädare?

Förhoppningsvis kommer den här pandemin att sätta fokus på vad invånarna verkligen behöver och det är sannerligen inte politiker, byråkrater och administratörer. Finland gjorde ett prov som gav dem viktig vetskap om själva formen för basinkomst, det var ett experiment som gav kunskap om en alternativ väg om ekonomin stannar upp och människor blir utan inkomst.

Arbetslinjen, Beckman, hör till en förgången tid, nu kommer den inneboende kreativitet människan har att behövas, någonting som visat sig våra politiska företrädare tycks sakna. Var och en blir salig på sin tro, Beckman, men det du predikar har skapat många rika, men den mörka baksidan består av en växande fattigdom och en ny folksjukdom i form av psykisk ohälsa.

Skall man gratulera dig till att ha varit delaktig i att skapa ett omänskligt samhälle, eller...?

Sven-Erik Hemlin

