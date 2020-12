Insändare: Det enda som gällde för politikerna var att köpa och äga

Tog del av kommunfullmäktiges debatt på nätet i frågan om kommunalt köp av Granngården i Säbyggeby. Det slutade med att jag tog mig för pannan! Ett spektakel som var och en bör ta del av, gå in via länken fram till cirka 1:27 in i videon https://play.quickchannel.com/play/ukp343 .

Världens möjlighet till strategisk investering, var inledande ord från kommunalrådet. Ett köp för att skapa "något världen aldrig skådat", brukar det heta. Inte nu, nu var det bara köp! Att äga är viktigt(ast). Äga vad, framgick inte, inte heller någon kostnad, oväsentligt när kassan är stinn i välskött ekonomi men bra blir det.

Magnus Jonsson, Birger Larsson, Rempling och Bogren med flera förmedlar en bild av att Ockelbo kommun per definition är en bättre ägare till den egna villan än vad ni själva är. Tvivel stod för illa sedda frågor. Kolchosens förträfflighet segrade. Det som saknades skulle nu bli, angav ordf. Ett industriområde på norr – nytänk – detaljerna (frågor och svar) tar vi senare, bråttom nu!

Förståndet glömde att fastigheten redan finns där (en mindre detalj), den röda byggnaden finns också där fullt synlig sedan många år. Härska är att söndra! Visad handlingskraft skall nu slänga ut privata företag för nu skall det minsann in… nu skall det in… nu skall… in privata företag med trappstegshyra. Kommunen misstror eget ägande, ägande till den egna bostaden, privat är fult, Magnus och Marit vet bättre, som hyresgäst är ni alltid välkommen åter. Kommunal trädgårdsskötsel får ni på köpet!

Synsamt med glas i ögonen