Insändare: Det skulle bli en spännande folkomröstning

Svar på "Vad vill folket ha – mer vindkraft eller kärnkraft?"

”Sunt förnuft” föreslår en folkomröstning i Gävleborg med alternativen kärnkraft eller vindkraft. Andemeningen i förslaget tycks vara ”vindkraft här”, ställt mot ”kärnkraft någon annanstans”. Typ not in my backyard.

Eller menar ”Sunt förnuft” att vindkraften i Gävleborg ska ställas mot de små engångsreaktorer som moderaterna föreslår? I så fall lär folkomröstningen dröja. Det är svårt att rösta om något som inte finns på marknaden. Den svenska så kallade blykalla-reaktorn, som bland andra Storbritannien visat intresse för, och även stöttar ekonomiskt, kan möjligen finnas som försöksreaktor om tio år. Ungefär samma läge med andra så kallade SMR-modeller.

Vi skulle kunna folkomrösta i två steg. Först en omröstning om vindkraften nu. Vid ett nej avbryter vi vindkraftssatsningen. Därefter, om något decennium, folkomröstar vi om kärnkraften. Då har vi chansen att säga nej igen!

För säkerhets skull kan vi även folkomrösta om ökad effektkapacitet i nätet (alltså nya ledningar), och säga nej även till ström som redan produceras. Det sistnämnda är särskilt effektivt som nedsläckning. För alldeles oavsett energislag, oavsett var de nya energikällorna placeras, måste vi ha ett fungerande elnät, som tål ett produktionsbortfall, mellan norr och söder.

Bo Jonsson, S-märkt samhällsdebattör, Sandviken