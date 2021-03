Insändare: Det som händer i Söderfors händer på många ställen

Läste om Söderfors läge utanför tätorten Tierp med brist på all service. Är samma i alla kommuner. Ta Älvkarleby kommun, där all service är borta i Älvkarleby och Gårdskär, allt finns i Skutskär. Gävle, där all service av värde saknas i Hamrånge, Norrsundet, Forsbacka, centrala Valbo, Hedesunda och Bergby har hälso- och vårdcentral. I Sandviken är allt borta tydligen från Gysinge, Jäderfors, Färnbo, Årsunda, Storvik är på gång att avvecklas, Åshammar har ingen som helst kommunal service, samma som Gästrike-Hammarby. Hofors har kan man säga avrättat Robertsholm, Torsåker, finns inget i samhället av service. Ockelbo har väl rekordet kanske som glesbygd: Ingen kommunal service i Jädraås, Åmot och Lingbo.

MP och andra anser att vi ska sluta åka bil. Hur ska vi ta oss till hälso- och vårdcentraler, till affärer som finns 10–20 km från bostaden? Buss, utropar de få MP-anhängarna. Så bra, man tar bussen från Åmot till hälsocentralen i Ockelbo klockan 06.30 och hem klockan 1700! Samma sak gäller för de flesta orterna ovan.

Är ni förvånade i Söderfors?