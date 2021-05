Insändare: Elgator är ett elände för markägare

Industrin behöver merparten av den elmängd som är under utbyggnad idag. Främst vindkraft. Industrin betalar inga avgifter som bidrar till elnätsutbyggnaden, det gör vi konsumenter och mindre företag.

Riksdagen har nu röstat igenom att elnätsföretagen får ta ut ytterligare 30 miljarder i elnätsavgifter. Lagen börjar gälla den 1 juni i år. Observera att detta inte är pengar som Svensk Kraftnät tar in via elförbrukningen och använder för utbyggnad av stamnätet. De 30 miljarder tas ut via mätaravgiften och går till de regionala elnätsföretagen.

Som exempel kan tas, att om bygget av vindkraftparken Galmsjömyran i Sandviken och Falun kommun blir av, behövs en elgata som är 25 kilometer lång och 50 meter bred. Under dessa elledningar kan ingen skog växa och lämpar sig inte för djurhållning heller på grund av magnetfälten.

Elgator är ett elände för de markägare som tvingas upplåta mark till en försumbar ersättning och inte alla elnätsoperatörer tar sitt ansvar. Se till exempel skogsforum.se.

Om Galmsjömyrans vindkraftpark sätts upp är det statliga Vattenfalls ansvar att bygga elgatan, på deras bekostnad, vilket i praktiken är de svenska skattebetalarna. Elen förbrukas av Microsoft som bygger datahallarna. Microsoft har förhandlat ner överföringsavgiften med drygt 98 procent. Denna elgata fyller ingen annan funktion än att överföra el från en vindkraftpark tillhörande Norsk Hydro till Microsofts datahallar i Tuna.

Njordr som ansöker om tillstånd till bygget av Galmsjömyrans vindkraftpark för Norsk Hydros räkning betalar inte heller för bygget av elgator. Det gör inga vindkraftsexploatörer.

Ett tydligt exempel på att vi konsumenter betalar för att Norsk Hydro och Microsoft ska kunna tjäna pengar.

Byggs inte den kopiösa och miljöförstörande vindkraftparken omfattande 39 ofattbara 280 meter höga verk, behövs inte heller en 25 km lång elgata. Låt oss spara där vi kan.

Lene Dalgaard