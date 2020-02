Insändare: En väldigt konstig plastskatt

Nu har MP med stöd av S, C och L beslutat att införa en punktskatt på plastpåsar för att få in pengar till statskassan och att rädda världens hav. Vad man inte säger tydligt är att det tillkommer moms på dessa summor. En vanlig plastkasse är punktskatten 3 kr plus moms så blir det 3,75 kronor. För exempelvis fryspåsar och hundpåsar blir det 30 öre plus moms 7,5 öre. Detta innebär för en förpackning på 50 påsar en kostnadsökning på cirka 19 kronor.

Jag har för mig att de flesta plastpåsar i Sverige är miljövänliga. Dessutom har jag svårt att tro att dessa hamnar i haven i Asien. Sedan kanske hundskiten blir kvar på backen tyvärr.

stiganders