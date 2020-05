Insändare: Fixa den vedervärdiga ventilationen på Sofiedalskolan

”Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. Arbetsgivaren ansvarar för att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Det mesta som görs på arbetsplatsen har betydelse för arbetsmiljön”

Exakt, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter gäller det för alla arbetsgivare, men även högsta huvudet på skolan att se till så att arbetsmiljön ska undersökas och korrigeras om nödvändigt, i detta fallet är det den vedervärdiga luftkonditioneringen. Med det anser jag att detta är ohållbart, vi skolelever på 4/10 skolor kan inte andas.

För det första, det pratas om för dåliga skolbetyg när man går ut 9:an och gymnasiet, men faktum är att när luftkonditioneringen är så dålig går det ut över våra studier. Vi blir tröttare och enligt forskning får inte lufttemperaturen överstiga 25˚ C utan att man presterar sämre. Våran hälsa är väl ändå den viktigaste, vi är framtiden inte era internat och migration.

Nio timmar per natt ska en ungdom i vår ålder sova enligt forskning, men med så dålig luftkonditionering slutar det med att elever blir tillräckligt tomma på syre att de somnar. Alltså mer än nio timmars sömn till en början, men den tiden tas av vår utbildning. Detta slår inte bara hårt mot utbildningen, det blir även en ond spiral, barn och unga som redan har svårt att sova kommer få det svårare eftersom att man redan sovit ex antal timmar under skoldagen och somnar därmed mycket senare, vilket i sin tur gör de stackars eleverna tröttare under skoldagen som måste genomlida en skoldag på röd energinivå.

Å andra sidan på myntet förstår jag att det kanske inte alltid finns ekonomi och personal att underhålla ett ventilationssystem med jämna mellanrum, men faktum är att denna skola, Sofiedalskolan, hade nyrustade klassrum för 35 år sedan, ni måste kunna renovera detta istället för att lägga pengarna på att sponsra Brynäs IF, horribelt.

Slutligen vill jag säga att detta är inget förslag, det är ett krav från oss på skolorna. Fixa undan lite pengar och renovera detta vedervärdiga system.

Avslutningsvis vill jag tacka för att ni har läst denna insändare.

Ossian Hedlund