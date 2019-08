Insändare: Förskolans personal gör ett gott arbete utifrån uppdraget

Svar till ”Mamma till en son på Bullerbyns förskola i Storvik”: 15-timmarsbarnen får inte det de behöver på förskolan i Sandvikens kommun

Tack för dina synpunkter.

Skollagen säger i 8 kap § 6 Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslag enligt föräldraledighetslagen (1995;584) för vård av annat bar, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. I skollagen finns inget uttalat att lunch ska ingå. Sandvikens kommun har valt att erbjuda förskoleplats antingen kl 08-11 eller 13-16 under vardagar, vilket ger kontinuitet hela veckan. Lagen föreskriver att förskolan ska främja kontakter och social gemenskap samt förbereda för fortsatt utbildning.

I Kunskapsförvaltningens uppdrag ingår att på ett ansvarsfullt sätt förvalta de skattemedel som tilldelas för att bedriva förskoleverksamhet.

I våra förskolor arbetar förskollärare, barnskötare och annan personal. Sandvikens kommun har en betydligt högre andel legitimerade förskollärare (61 procent) jämfört med övriga riket (43 procent). I deras uppdrag ingår att stimulera barns utveckling och lärande samt att erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Den kvalitetsuppföljning som görs på förvaltningsnivå på hur undervisningen planeras och genomförs utifrån läroplanens intentioner på förskolorna visar på goda resultat, så avslutningsvis vill jag framhålla förskollärarna, barnskötare och annan personals goda arbete utifrån uppdraget.

Har du fler frågor och funderingar kontakta gärna förskolans biträdande rektor.

Anita Persson, verksamhetschef förskolan

Sandvikens kommun