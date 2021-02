Insändare: Fullt av felaktigheter om klimatförändringarna

Svar till Sture Åström: "Klimatdebatten måste utgå från fakta"

Insändaren av Sture Åström är så full av felaktigheter att jag har svårt att veta var jag ska börja. Om det är en medveten strategi eller om Åström själv tror på det han skriver kan jag inte uttala mig om, men jag känner mig tvingad att bemöta åtminstone några av de felaktigheter som presenteras och ange källor för det jag påstår.

Enligt NASA har inlandsisarna på Grönland och Antarktiskt minskat kraftigt de senaste 20 åren. Grönland tappar i snitt 278 miljarder ton is per år och Antarktisk 149 miljarder ton per år. [1]

Forskning visar på stor risk för ökad ökenutbredning om vi får en ökad temperatur och även om vissa områden kanske kan få minskad torka så anger UNCCD att 12 miljoner hektar land förloras till ökenutbredning och torka varje år. [2]

Enligt rapporten Health, Wildfires & Climate Change in California har "eldsäsongen" i delstaten ökat i omfattning och bränderna blivit kraftigare, vilket de hänvisar till klimatförändringar. [3]

Golfströmmen har försvagats med cirka 15 procent jämfört med förindustriella värden. Det finns viss osäkerhet kring tidsperspektivet för försvagningen, men inte kring att den faktiskt har försvagats. [4]

För mig som biolog är det mest flagranta felaktigheten i Åströms insändare att det Stora barriärrevet utanför Australien mår bra. Revet har upplevt tre massblekningar de senaste fem åren på grund av höjda vattentemperaturer. Studier har visat att det har förlorat cirka 50 procent av de koraller det hade på 90-talet [5].

Det här är bara några av de påståenden som togs upp i Åströms insändare. Med tanke på den enormt stora mängd felaktigheter som presenteras så ligger det nära till hands att fundera kring om syftet med insändaren främst är ett försök att sprida desinformation.

Peter Perskull, Miljöpartiet i Sandvikens kommun

[1] Ice-Sheets, NASA- Global Climate Change

[2] United Nations Convention to Combat Desertification

[3] Health, Wildfires & Climate Change in California

[4] Praetorius, Nature (556, 180-181; 2018)

[5] Dietzel m.fl. 2020 Long-term shifts in the colony size structure of coral populations along the Great Barrier ReefProc. R. Soc. B.