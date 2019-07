Insändare: Gamla argument från Olle Ljungbeck om invandring

Vi har hört det förr. Att de invandrare som kom till Sverige tidigare gjorde rätt för sig, medan dom som kommer nu ligger samhället till last. Vi hörde samma sak under 80- och 90-talen, under kriget mellan Iran och Irak, och det Jugoslaviska inbördeskriget. Att flyktingarna då inte bidrog till något positivt. Minns ni?

Verkligheten? Från början av 90-talet och framåt, samtidigt som tvivelaktiga politiker talat om massinvandring, har Sverige som enda land byggt upp, och ut, den personliga assistansen från i princip ingenting till 30 miljarder kronor årligen. Folkpartiet vann 1985 många röster på att lova eget rum på långvården.

Räkna bilarna inom hemtjänsten, särskilda boenden som byggts, allt fler permobiler.

Trots att vi tog emot många flyktingar under 80- och 90-tal.

Nu är dom är överrepresenterade inom vård och omsorg. Invandrare som grupp är förmodligen kanske den viktigaste rekryteringsbasen vi har för vård och omsorg.

Samma gäller naturligtvis flyktingarna som anlände 2015.

Bo Jonsson