Insändare: ”Godisfabriken” en blivande kall och mörk stadsdel

Godisfabriken kommer bli en ödslig plats. Ett enormt höghus kommer skugga det ödsliga torget. På olika bilder har man fabricerat massor med människor (överdrivet!) artificiellt solsken; det är en så kallad fake view. Sverige är mörkt, grått och kallt stora delar av året.

Detta kommer bli en deprimerande plats. Modernistiska fasader utan liv, det groteska höghuset av Arkitektgruppen AB (de som har ritat det hemska tullhuset och det gettoinspirerade BRF Stuveriet som inte skulle fått byggas egentligen för att det var för fult! Men som ändå gick igenom) och någon utländsk modernistisk lådarkitekt som heter Pomeroy.

Detta är modernistisk arkitektur, förstör allt som är fint, gör det kallt och mörkt och så fult som möjligt. Går emot all forskning som visar på de extremt dåliga konsekvenserna av höghusbyggen (högre självmordsfrekvens, mer sociala problem, sämre välmående) och detta betalas av våra skattepengar!

Läs boken ”Heart in the Right Street” där institutet Create Streets har studerat och utvärderat stora kvantiteter med statistik och sett vad och hur man skall bygga för att människor skall må bra. Nära, lägre vacker bebyggelse med vackra fasader och klassisk stadsplanering. Denna bok borde vara obligatorisk för politiker, och framför allt tjänstemän och stadsarkitekt på ”Livsmiljö Gävle” och Samhällsbyggnad Gävle som nu gör det mesta fel.

Godisfabriken borde inte få byggas, det är ett ohälsosamt experiment som förfular, förstör och gör Gävle till en sämre, fulare plats att bo på.

Avskyvärd, farlig arkitektur