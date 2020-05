Insändare: Helt rätt, Alliansen gick för fort fram

Håller helt med Göran Hägglund att Alliansen gick för fort fram med privatiseringarna under deras regeringstid. Ut med det gamla och in med det nya var parollen. Hägglund tog sig an apoteken bland annat...och blev det bättre? Maud Olofsson kajkade runt i Europa och gjorde av med hundratals miljarder i onödan, eller vad sägs om NUON, Telias affärer i forna sovjetrepubliker, lade ner SAAB, brunkolet i Tyskland, samt mycket mer.

Frågade man Reinfeldt var allt detta hur bra som helst och det var så här politik skulle drivas. Man nästan skämdes om man ifrågasatte dessa enastående hjärnor till politiker.

Anders Borg nästan geniförklarades av någon anledning. De var ju helt överlägsna enligt deras sätt att se det. De såg säkert undergången komma för jag har aldrig sett en så snabb sorti från makten när de förlorade valet. Det var bara tack och hej och det går väl bra när de har framtiden säkrad med höga ersättningar. Även Maud Olofsson slank ut utan några repressalier.

Kommande regering fick städa upp förödelsen.

Joakim von Anka