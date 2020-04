Insändare: Hoforsbor 70+ spelar rysk roulett med hälsan

Hur kan så många 70+ missat all information om corona-viruset och hur vi ska ställa oss i dessa tider?

Var på parkeringen utanför Lidl i Hofors häromdagen vid 11-tiden. Satt i bilen cirka 20 minuter för att vänta på våra varor som personal från Hofors kommun var inne och handlade till oss.

En strid ström av kunder går in för att handla, det är väl påskhandling som gäller. Parkeringen börjar fyllas på med bilar. Inte så konstigt att man vill handla inför helgen. Det vi då upptäckte var något väldigt konstigt och även ofattbart – av de som gick in och handlade var det 90 procent som var 70 år och uppåt! Hur tänker man då? Har all information missats? Varför chansar man både sin egen och andras hälsa? Detta fenomen är tydligen inte unikt för Lidl. Det är lika vid de andra affärerna.

Alla affärer har gjort det möjligt att handla hem varor utan att gå in i affären. Hofors kommun har personal som handlar och kör hem varor, Svenska Kyrkan gör detsamma, och grannar, anhöriga, vänner, organisationer och föreningar hjälper till.

Hittar ingen förklaring varför man då som 70+ ska handla i affärerna.

Undrande