Kommentar till Jenny Wennbergs ledare: "Sluta klaga på kungen"

Jenny har alldeles rätt, i och med att kungaparet bor på ett äldreboende, i det här fallet Stenhammars slott med all dess service vad gäller matlagning, städning och all skötsel i övrigt, så följde hovet och kungens livmedikus alla råd. Men för att vara ärlig så är det åt h---e med dessa "gå före"-personer.

Medborgare