Insändare: I år får studenterna en tuff start på vuxenlivet

De som tar studenten i år har så mycket sämre förutsättningar än tidigare avgångsklasser. Är det svårt som arbetstagare att motivera dig vid hemarbete? Allt tyder på det; aldrig har det renoverats, pysslats och gått dagspromenader som nu... Och då har individen (förhoppningsvis) ändå ett arbete där hen vet vad och hur hen ska göra.

Eleverna idag har nya kurser halvårsvis eller i värsta fall halvterminsvis. Nytt att lära, att förstå och ta in, utan närvaro av lärare och mentorer. Och visst, de har kontakt via nätet, med web-baserade lektioner, men alla som varit med på ett teamsmöte eller zoommöte vet hur rörigt det blir när flera personer pratar och ställer frågor. Det resulterar i att många av studenterna inte ställer några frågor. Och när kursen är klar får de sitt slutbetyg, och det är det de ska bygga sin framtid på, det är det de söker in till högskolan på. Självklart blir resultaten sämre då motivationen sviktar i många fall, inte alla.

I en stor del av annan verksamhet i samhället har vi lyckats ställa om. Branscher löser problemen med innovation och engagemang. Och i det här fallet är insatserna högre, här handlar det om sista-års-elevers slutbetyg! De kommer med all säkerhet kommer få ett lägre snittbetyg än andra tidigare årskullar. Hur bör betygssystemet hanteras i detta fall? Forskning i området vore intressant! Elever som inte fått möjlighet att göra varken nationella prov eller högskoleprov för att klara en kurs eller höja betyg.

Många ungdomar idag mår dåligt. Hur ser deras framtidsutsikter ut? De kommer inte in i arbete utan högskola, de kommer inte in på högskola på grund av betyg som sänkts eller inte möjlighet att höja under rådande omständigheter. Vi vuxna i samhället behöver se och höra våra ungdomar. Och skolan behöver förstå vilket tryck eleverna har på sig, och att skolan är deras arbetsmiljö i dag, och deras väg till arbete i morgon.

Hur tänker politikerna i Sandvikens kommun för att stötta dessa ungdomar i nuvarande stund och i framtiden? Fler yrkesutbildningar, fler lärlingsplatser? Fler praktikplatser via arbetsförmedlingen? Fler komvux-platser?

Vore väldigt uppskattat att dels höra hur Bessemerskolan ser på detta problem med undervisning och betyg och det faktum att betyg har sänkts under pandemin, samt politikernas framtidsplaner för denna årskull som tar studenten i år.

Uppmaning till alla arbetsgivare! Dessa ungdomar, födda 2002, anställ dem! De vet hur det är att ställa om i krisläge, kan arbeta både digitalt och på plats. De har insikt och förståelse för förändringar. Dessutom har de fått utvecklat ett självledarskap för att lyckas med sina studier! De visar driv och engagemang. Låt oss samtidigt nu göra det bästa för ungdomarna och hoppas att de kommer kunna uppleva en helt okej student i juni. Som inte heller blir den upplevelse som tidigare generationer fått uppleva, som händer en gång i livet.

Sjung om studentens lyckliga dar