Insändare: Inför en kilometerskatt för el-bilar

Detta med el-fordonsrabatter är över huvud taget vansinnigt. Vad gäller bilar så är de också skattebefriade under lång period, 5 år och kostar sedan 360:- per år i skatt, vilket verkar vansinnigt om man jämför med en ny husbil som nu kostar runt 14 000:- om året, och från 1/1-20 kommer att få en skatt på 18 000–26 000:- per bil och år!

En husbil körs i genomsnitt 200–600 mil per år, en som köper en el-driven bil kör troligen 5 000–12 000 mil per år och sliter på vägarna lika mycket som en liten husbil på 3 500 kg totalvikt.

Varför ska staten (vi skattebetalare) bjuda dessa rika företag och rika människor på så mycket i skattepengar?

Inför från 1/1-20 en kilometerskatt om 25–35 kr per mil för alla el-drivna bilar, även hybrid-bilar, så kanske skattebortfallet på grund av att de inte betalar lika mycket skatt som dieseldrivna och bensindrivna bilar minskar. Elbil betalar enbart el-skatten 43,8 öre kwh, bensinbil betalar 10:- = 61,9% av priset vid pumpen per liter, och dieselbil 8:- litern i skatt = 49.6% av pumppriset.

Varför ska el-bilar slippa vägskatt, de sliter lika mycket, eller mer, på våra vägar, då en el-bil väger mycket mer än en vanlig bil?

Med km-skatt kan något lite fås tillbaka av de 100-tals miljoner som staten missat i vägskatt sedan el-rabatten infördes.

Hybridägare