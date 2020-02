Insändare: Kameror i Sätra hjälper inte när det inte ens finns gatlysen på parkeringarna!

Har du någonsin hört Lars Beckman säga vi borde rusta betonghusen i den vita staden i Sätra? Nej, så klart inte.

Har du hört Lars Beckman säga nu ska vi bekämpa fattigdom bland de socialt utslagna bland hyreslägenheterna och minska trångboddheten. Varken här eller någon annanstans i Gävle. Nähä, nä för när batonghögerns representant gör ett tillfälligt studiebesök och poserar framför en uppeldad bil då berättar han att man borde sätta in militären. Mer batong och militär.

Vi som bor här har blivit lovade att lägenheter ska rustas och tvättstugor och ska förnyas. Viss upprustning har skett men långt ifrån allt som vi har blivit lovade, men eftersom vi byter privat hyresvärd vart tredje år ser det fortfarande ut som ett ghetto på vissa håll. Tvättar man i tvättstugan så måste man tvätta flera gånger för att de ska bli ordentligt rent. Om man ens kommer in i tvättstugan. Handtaget saknas ibland. Översvämning på golvet någon gång i månaden.

Där vi bor måste man tejpa fast torktumlaredörren för att den skall inte öppnas när man använder den. Jag Brukar använda gaffatejp, vilket jag själv betalar ur egen ficka. Trasig belysning är vanligt.

Råttor springer omkring på lekplatserna bland soporna. Har sett det vid två tillfällen. De privata hyresvärdarna bryr sig inte trots att man felanmäler ofta.

Det brann i trapphuset nyligen. Det tog fyra dagar innan de städade bort brandresterna. Stanken var ofattbar.

Flera bor trångt i Sätra och övriga delar av Gävle tyvärr bygger man bara lägenheter för den redan mätta befolkningen. När man rustar höjs hyran mycket och inredningen verkar komma ifrån kinesiska företaget Whish som går sönder hela tiden. Vitvarorna är totalt skräp. Prylar som måste lagas flera gånger. När vi grannar tröttnade på allt skräp i kvarteret samlade vi ihop tio säckar med sopor i somras.

Narkotika säljs i centrum ifrån bilar har själv bevittnat det. Helt öppet på ljusa dagen.

Nej då, sätt in militären blir det vattenkanoner också? Anställ poliser som pratar flera språk och som kan lira pingis och knyta an med kidsen och skapa förtroende. Rusta bort de fula och skabbiga husen. Sätt upp gatlyktor som lyser upp parkeringsplatser. Laga busshållplatser snarast när de är krossade. Bygg upp garagen som brunnit upp så man kan ställa undan bilen. Sätt in inbrottssäkra dörrar i alla lägenheter. Renovera cykelrummen, entréer och tvättstugor samt lägenheter. Utan hyreshöjningar så att vanliga knegare kan bo här.

Beckman kan stanna hemma om han inte har något vettigt att komma med. Sätt upp kameror säger både politiker och vanligt folk. Men om parkeringar knappt har någon belysning eller dålig sådan så spelar det ingen roll hur många kameror man sätter upp. Att växa upp i fattigdom ger ingen rätt att bränna upp eller förstöra eller ens begå brott. Men det kan vara en anledning till det som sker.

Sätrabo sedan många år