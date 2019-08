Insändare: Kändisars liv är inte nyheter – inte konstigt att prenumerationerna minskar

Intressant aspekt på vad som är nyheter: Artiklar om kändisars, och en mängd för mig även pseudokändisars, aktiviteter under sommaren. Går det under kultur, familj, eller? Är det så jä-la ont om uppslag att "hänt i veckan-journalistik" flyttar in?

Och så undrar man över att prenumerationer minskar...

Finns mängder av kultur att skriva om – utställningar, musik, konst, konserter. Dagligen, veckovis...

Brynäs ingår ju redan i någon slags paket där de får några sidor varje dag.

Irriterad