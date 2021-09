Insändare: Kanske vi måste återvända till torparlivet

Georg Borgström, professor, blev världskänd för sina kraftfulla debattinlägg. Det är har skrivits om honom: "...om fördelningen mellan fattiga och rika i världen, människans rovdrift på naturen och risk för en global brist på livsmedel. Redan 1952 började han varna för att mänskligheten var på väg mot en katastrof. Borgström beskrev världsläget som extremt allvarligt och menade att drastiska åtgärder måste till för att undvika en global katastrof och total utarmning av jordens resurser. Han förespråkade hård barnbegränsning, han ville fördela resurserna genom priskontroll och ransonering".

För 70 år sedan. Vi är där nu!

Fruktansvärda naturkatastrofer avlöser varandra i allt snabbare takt. Sverige har sluppit än så länge, men de närmar sig oss sakta men säkert. Coronapandemin far som en löpeld jorden runt. Just nu är det en het, inte varm, period som drabbas oss som jag under mina 93 år aldrig upplevt.

Vår fauna får konkurrens med allt fler djur, insekter och växter som inte hör till våra breddgrader. Man följer i sociala medel hur den vanliga Svensson lever livet som vanligt. Nu ska vi ut och resa, tar bilen till kiosken för att köpa tidning, och så vidare. Han försöker inte att sätta sig in i att det kan vara slut med att leva det ljuva livet som om inget har hänt.

Det kanske är för sent att vända tillbaka världsordningen till normala förhållanden. Kanske som Borgström uttalat – att vi ska återvända till torparlivet och att hästen kommer dra plogen och i skogsarbete.

Statare/lantarbetare