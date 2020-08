Svar till M: "Det finns 10 miljarder skäl att stoppa Sandvikens låtsasjobb"

Kommer Moderaterna ihåg Fas 3? Moderaternas flaggskepp för införande av renodlad slavarbete.

Enda större skillnaden på extratjänster och Fas 3 är att med extratjänster så får deltagaren 20 000 kronor per månad – med Fas 3 fick den arbetsgivare som tog in en person på Fas 3 5 000 kronor per månad, den i Fas 3 fick noll kronor.

Vad säger man – kasta inte sten i glashus!

Poul-Erik Jensen