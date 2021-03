Insändare: Knyt ihop norra och södra Norrland

Kommentar till Kenneth Nilshems debattartikel "Norrlandsförbundet har stor betydelse för att föra fram hela landets intressen"

Det är möjligt att Norrlandsförbundet fyller sin uppgift. Förbundsordförande har skrivit en debattartikel om avstånd. Avstånd både geografiskt och digitalt. Det som hänt nu på slutet är att just norra delen av Norrland exploderat jobbmässigt. LKAB flyttar hela Kiruna stad på grund av nya fyndigheter av nya malmkroppen och dess utbredning vilket tryggar jobben. Likaså malmfälten i övrigt. SSAB i Luleå satsar på grön framställning av sin produktion och är först i världen och banbrytande. Boden badar i eufori på grund av ny teknik och nya upptäckter. Skellefteå är inte bara bra i hockey utan bygger en gigantisk batterifabrik, Northvolt, som kräver många sysselsatta.

Jag har säkert glömt någon, men i mellan och södra Norrland är det helt plötsligt sämre ställt med jobb om man bortser från Microsofts investeringar i Sandviken och Gävle. Det omtalade Synsam hamnade i Norrland, dock i Östersund istället för Ockelbo sedan krutröken lagt sig. Så Norrland kan inte klaga för tillfället.

Jag har en käpphäst och det är infrastrukturen. Har i flera insändare tidigare velat knyta ihop Stockholm–Gävleregionen med Östersund–Trondheim i form av ett dubbelspår från Gävle via Norra Stambanan, Ockelbo, Bollnäs, Ljusdal och norrut för att till slut, via Östersund, hamna i Trondheim. Dels export och importmässigt via Atlanten, dels turistmässigt eftersom Jämtlands län har mycket att ge. Vi skulle dessutom knyta ihop södra Norrlands inland med utmärkta kommunikationer och främja dess tillväxt.

