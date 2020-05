Insändare: Lasse Gärdeman missförstår corona-krisen

Svar till Lasse Gärdeman: Beckman och Elofsson saknar elementär kunskap om ekonomi

Höjda bidrag i arbetslöshetsförsäkringen är vänsterns svar på att möta corona-krisen. Vi vet att höjd a-kassa leder till ökad arbetslöshet. Skribenter som Lasse Gärdeman menar att ökade bidrag leder till ökad konsumtion, vilket stärker ekonomin. Då har man helt missförstått läget.

Lasse Gärdeman är titulerad som ”oberoende vänster” i flera tidigare insändare. Han för fram ett i och för sig hederligt argument om varför bidragen helt plötsligt behöver chockhöjas i Sverige. Ungefär så här låter logiken: ”då kommer folk konsumera mer, vilket stärker vår ekonomi”.

Gärdeman missförstår corona-krisen. Problemet är att en stor del av befolkningen just nu sitter och en aning motvilligt håller igen på konsumtionen på grund av Covid-19. Folk kan ju inte spendera pengar på till exempel restauranger, resor eller större sociala aktiviteter. De kommer inte kunna spendera mer om bidragen chockhöjs heller. Man ska komma ihåg att a-kassan inte heller höjdes under finanskrisen. Varför ska vi brisera en bidragsbomb just i denna kris? Som vi alla vet upplevde Sverige en riktig boomerang-effekt i ekonomin efter finanskrisen utan höjda bidrag. Det finns, som alltid, ett politiskt vägval att göra. Så talet om att just permanenta bidragshöjningar till människor som inte arbetar skulle vara gynnsamt i kristider är rent nonsens. Däremot kan man tänka sig breda stimulansåtgärder efter krisens akuta skede gått över. Men då är ytterligare moderata jobbskatteavdrag mer träffsäkert och vi vet att jobbeffekterna är större med en sådan reform. Moderaterna kommer alltid prioritera arbetslinjen före bidragslinjen.

Svensk vänster står med enorma pedagogiska problem att bortförklara det faktum att höjd A-kassa medför ökad arbetslöshet. Riksdagens utredningstjänst menar att över 15 000 personer kommer bli arbetslösa som direkt resultat av regeringens bidragspolitik.

En moderatledd regeringen skulle aldrig genomföra åtgärder som alla innerst inne vet ökar arbetslösheten.

Lars Beckman (M), riksdagsledamot Gävleborg

William Elofsson (M), oppositionsråd Gävle