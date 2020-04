Insändare: Låt staten ta över vård, omsorg och skola

Med anledning av allt som händer under corona-krisen så är det uppenbart att staten måste ta över all hantering – inom främst alla former av vård och omsorg inklusive apoteken. Kommuner, landsting och privata bolag klarar inte detta. När besparingskrav och vinstintressen gör att man har lättast för att spara in mest inom dessa kategorier. Det håller inte i dagens samhälle. Staten måste ta huvudansvaret.

Detta gäller även vårt skolväsende där man måste få bort skolor med förekommande radikalisering och segregering. När det gäller gamla synder inom besparingar och liknande, så håller jag med Karl Gustaf Skoog, att det är Alliansens regeringsagerande som stått för merparten av de inbesparingar och utförsäljningar, vilket har gjort mycket till för dagens vårdkris.

Slutligen, så kan inte ovannämnda arbetstagare utgöra ett C-lag när det gäller löner och arbetsvillkor.

lassE