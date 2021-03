Insändare: Löfven skulle ha fått åka hem till Ö-vik för länge sen

Svar på Jenny Wennbergs ledare "Vem hade kunnat ana att rasistiska partier uttrycker sig rasistiskt!"

Jenny Wennberg, du är lika naiv som Kristersson.

Läser din ledare där du förfasar dig över ett hypotetiskt scenario vid valet 2022. Du påtalar hur ett parti med cirka 20 procent röster skulle ställa en kravlista på M. Med all rätt, som det ser ut idag har ett litet minimalt parti, MP, i stort sett haft en betydlig större makt på S-regeringen, och det i många år. Här pratar vi om ett 4 procents-parti som jag tycker har haft en enorm kravlista på Löfven & co. Dessvärre kommer det till två nya minoriteter som vill sola sig i glansen, L och C. Tillsammans har väl inte de här maktsugna partierna tillsammans mer i röster än vad SD har.

Snacka om att vara beroende av kravlistor! Löfven skulle ha fått åka hem till Ö-vik för länge sen utan hjälp från MP, C och L, och framförallt, det har inte funnits en socialdemokratisk arbetarlinje på många år.

Men det är härligt med makt och pengar. Ser vi till "samarbetet" med MP så har det tyvärr ställt till det för folk i glesbygd med fördyrande kostnader. MP är som bekant ett storstadsparti med fungerande kollektivtrafik. MP har tyvärr haft en alldeles för stor makt i vår folkvalda regering. Kontentan av detta är att ett parti med 20 procent av rösterna är idiotförklarat, även de som har röstat på SD. Totalt utfrysta.

MEN, hur kan ett 4 procents-parti ha en sådan makt i Sverige och dessutom säkert en större kravlista än vad SD kommer att ha? SD har ju fem gånger så många röster, så då kan man kanske kan ha fem gånger så många krav på sin lista i förhållandet till MP. Kohandeln med Mp har pågått i alldeles för många år! Det kan väl du Jenny spekulera om på ledarsidan nästa gång, hur ni inom S har sålt ut er till minoritetspartiers kravlistor.

Spännande med valet 2022, personligen hoppas jag att alla dessa minoritetspartier åker ut på grund av 4 procents-spärren.

Lycka till med att hitta gräsrötterna i erat parti (S) annars är ni snart ett minoritetsparti ni också.

Ps. Är ingen anhängare av vare sig MP eller SD.

Christer Lundqvist, Hofors