Insändare: Löfvens makthunger har förstört Sverige

Svar till Jenny Wennberg: Skulle Ulf Kristersson lyssna på nazister också?

Något så lågt och primitivt skrivet har jag knappast läst förr. Du frågar Jimmie Åkesson, skulle Ulf Kristersson lyssna på nazister också?

Jag har varit såväl medlem som ordförande i socialdemokratiska föreningar men lämnade partiet när man gjorde inflationsmålet överordnat sysselsättningsmålet. Jag vill påstå att få har i medier och olika sammanhang bekämpat nazism, fascism, kommunism och auktoritära rörelser som jag.

Efter att ha lämnat Socialdemokratin 1998 gick jag efter några år över till Sverigedemokraterna, SD.

Att som du nu jämföra SD med nazism är så lögnaktigt att du borde rodna när du utsagt orden. Det Stefan Löfven under sin tid som statsminister och med sitt partis fulla stöd orsakat svenska folket kan endast jämföras med en diktators agerande. Inte någon gång har han lyssnat på folket trots att han genom sin politik förstört det land som Branting, Per Albin och Tage Erlander skapade genom att just lyssna till folket.

Det Stefan Löfven nu bär ansvaret för är att ha orsakat den värsta våldsutvecklingen och därmed en total fysisk och ekonomisk otrygghet någonsin i vårt land och detta enbart av makthunger.

Men tiden är snart inne då detta står klart för alla.

Olle Ljungbeck