Insändare: Måste vara systemfel i vaccinationsbokningen

Det är något som skaver när det gäller bokning av vaccination. Själv är jag vaccinerad som 80+ med bokning via bank-id. En bekant, 70+, som på grund av för gammal mobiltelefon inte haft bank-id har under ett par veckors tid försökt boka vaccinationstid via sin mobiltelefon. Först brakade systemet ihop så inget fungerade. Nästa dag fick hen kontakt varvid det gavs löfte att hen skulle bli uppringd. Inget hände. Hen försökte också komma fram men möttes alltid av att det går inte att boka för det finns inga tider, senast i morse (31/3). Fick sen höra att man har hela tiden kunnat boka via bank-id.

Jag blev fundersam och ringde själv upp och fick svar att det går inte att boka. Jag frågade då hur det skulle se ut om man bokade via bank-id och fick till svar att det kanske skulle gå. Min fråga blev då om inte hon kunde gå in i det bokningssystemet och göra en bokning, men det var omöjligt, hon kunde inte komma åt det systemet.

Ordnade då snabbt ett mobilt bank-id åt bekantingen och hen kunde då genast boka en tid för vaccination. Det fanns mycket lediga tider i det systemet. Varför kan telefonbokningen inte använda samma system som vid bokning med bank-id?

Det måste vara fråga om ett allvarligt systemfel om det inte går att boka via telefon trots att det finns lediga tider när man använder bank-id. Är det fråga om att man ska utestänga de äldre som måste använda telefon från att kunna boka vaccination? Allt indikerar det. Eller är det så enkelt att de som ska leda och styra vaccinationsbokningen inte vet vad de håller på med?

Olov Göransson