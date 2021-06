Insändare: Miljöaktivister, lugna ner er

En bekant delade nyligen en låt på Facebook. Låten hette ”Keep huggin that tree (cause I got a chainsaw)” av Scuzz Twittly. Främst är låten rolig. Det är även en pik mot vissa extremister, främst miljöaktivister.

Min bekant fick så klart mothugg. Samtalet urartade, som det brukar göra när miljöaktivister är inblandade. Som miljöaktivist har du rätt, alla andra har fel. Punkt.

Ni som tror att allt är svart eller vitt, att folk är onda eller goda, att Greta Thunberg är Jesus 2.0 och att man antingen är ett klimatets förkämpe till hundra procent, eller så är man en direkt ondskefull människa. Så är det inte. Ingen förnekar klimatproblemen.

De flesta är egentligen vettiga, det märks om ni har ett öppet sinne. Det jag motsätter mig är att ni tror att miljökampen kan ske på bekostnad av människors liv. Många resonemang är inte förenliga med folks vardag. Stäng alla fabriker så löser sig problemen av sig själva, typ. Höj skatt på fossilfordon/bränsle, så kommer alla att köpa elbil – att elbilar är dyra för vanligt folk, det existerar inte.

Nej, vet ni. Folk måste ha jobb, folk måste kunna ta sig till jobbet. Det finns även en kulturell aspekt. Veteranbilar skänker glädje åt många. Tänk er om bilträffarna försvann!

Möt oss i stället i en diskussion. Kom med kreativa lösningar i stället för att ”straffa” ihjäl oss så att vi förlorar våra bilar, våra maskiner, våra jobb, liv och intressen. Ett råd till myndigheter är att subventionera lösningar istället för att skatta problemet.

Motorburen och stolt