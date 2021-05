Insändare: Moderaterna tjatar bara om två saker

Jag skulle mycket väl kunnat rösta på Moderaterna om de inte så ensidigt tjatar om skattesänkning. Skattesänkning och avgiftssänkningar i alla dess former, jämt och ständigt.

De har en fråga som jag gillar, och det är lag och rätt och hårdare tag inom kriminaliteten. Jag växte upp med bland andra Yngve Holmberg och Gösta Boman som moderatledare, och redan då, trots att jag var så pass ung, var jag förvånad över att de bara kunde prata om två saker, skatter och avgiftssänkningar. Någonstans där ändrade partiet namn från Högerpartiet till Moderaterna för att fånga flera väljare, sedan när inte ens det hjälpte blev det Nya Moderaterna.

Jag vet att min far påpekade att om jag inte kom så långt i mina studier kunde jag alltid slå mig på politik. Speciellt då moderat politik för då räckte det att kunna två saker, skattesänkningar och avgiftssänkningar, det skulle man komma långt på sade han.

Det är synd att inte Moderaterna fått klart för sig vad en stat är för något. Det enda en stat får in för att förvalta en nation är just skatter och avgifter. När staten fått in pengarna delas de ut till befolkningen inom olika sektorer i olika skepnader som till exempel att sätta människor i jobb så att många fler betalar skatt. På så vis har fler råd att konsumera och ännu mer skatt kan betalas in till staten.

Skillnaden till moderat politik är att många fler bidrar till landets välfärd och att landets levnadsstandard höjs än att få rika åker runt på en räkmacka och bara pratar om skattesänkningar.

Lagom är bäst