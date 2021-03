Insändare: När man faller utanför samhällets skyddsnät slår man sig hårt

Försäkringskassans vision lyder: ”Vår vision är ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning” och låt mig säga: Jag känner mig inte trygg.

Jag arbetar som diakon i Svenska Kyrkan och jag möter dagligen människor som av olika anledningar hamnat i utsatthet. Många i vårt samhälle hamnar i ett utanförskap på grund av social situation, ekonomi eller sjukdom. Ofta är det en kombination av de nämnda, eftersom de naturligtvis påverkar varandra. Under pandemin har behoven ökat och om det har gjort det för mig som diakon, så borde också ärenden ökat i sjukvården hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten och Kronofogden.

Jag är själv sjukskriven av läkare sedan första veckan i november 2020. Häromveckan fick jag ta del av det bedömningsunderlag som gjorts av min handläggare och den medicinska rådgivaren. I det svar som den försäkringsmedicinska rådgivarens svar står att det antyds finnas problematik på arbetsplatsen och möjligen också privat psykosocial problematik. Där står också att de bedömer att jag inte har rätt till ersättning då jag inte minskat min arbetstid enligt deras huvudregel och att det saknas medicinskt underlag.

Det jag är sjukskriven för är depression och det jag är sjukskriven från på halvtid är arbetsplatsen. Naturligtvis är jag sjuk även när jag är hemma, eftersom jag är en och samma person oavsett vart jag befinner mig.

Den situation som jag befinner mig i utifrån sjukdom har inte underlättats av Försäkringskassans handläggning. Jag fick inte kontakt med min handläggare förrän i januari, då först efter jag ringt hennes chef. Jag har inte fått någon ersättning på fyra månader, vilket naturligtvis ökar på den stress och den pressade situation jag lever i. Jag har mött både förståelse och rent eländiga värderingar. En handläggare frågade om det inte fanns någon svensk läkare på min hälsocentral, utifrån att de inte verkade förstå vad de skulle skicka in för medicinsk bedömning. Det är under all kritik att en person i den positionen uttrycker sig på det viset. Min handläggare har också ifrågasatt min tjänstgöringsgrad utifrån att jag har ”så många barn”, medan det inte alls tas någon hänsyn till vare sig hemförhållanden eller arbetsgivares önskemål i bedömningen av ersättning vid sjukskrivning från arbetet.

I Sverige har vi inte privata sjukförsäkringar utan detta är vårt försäkringssystem. Detta är det skyddsnät som hjälper oss vid sjukdomar och som vi betalar skatt för. Jag kan inte förstå hur flera läkares bedömningar och påskrivna sjukintyg inte kan räknas som medicinskt underlag. De är ju utbildade medicinare och har gjort en bedömning som resulterat i sjukskrivning. Vad mer ska behövas?

Sjukskriven diakon