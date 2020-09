Insändare: När tar privatiseringsvansinnet slut?

Inte bara bland privata skolor, privata vårdbolag, och bidrag till städning, alla dessa bolag har vinst som första mål, de borde också drivas som annan privat verksamhet, via avgifter.

Nu kommer också nät-doktorerna starkt också. Ingen kan väl ha missat all dyr reklam på tv från Kry och många andra ”doktorer”, en reklam som du betalar. Läste på DN att Stockholms första ”digifysiska” central har öppnat. En offentlig hemlighet vi verkligen vill få, säger I. Svenonius (M). Hon är övertygad om en positiv utveckling för aktörer av vård. Och, hemlighet, vad menar hon? Borde inte patientens positiva komma först?

Kry ägs av D.M.S som ägs av riskkapitalbolag. Kry och andra nätdoktorer tar in 500 kr av skattemedel från varje samtal, även om rådet var albyl och lägg dej. Troligen blir nu intresset för ”friska”människor stort, när Kry även kan lista fysiskt. Det utgår årligen ersättning per listad patient. Först digitalt via app, sedan eventuellt videosamtal, sedan eventuellt läkarbesök.

Kry har varje stund 50 läkare, totalt 900 läkare på lönelistan, de flesta deltid. Inte konstigt att det nu är brist på så många ställen. Regionens vårdcentraler kommer dräneras ännu mer, kanske stängas. Förra året kostade nätbesöken 200 miljoner i Stockholm bara. Dessa pengar borde kunna använts bättre. Ett system som inte sätter alla patienter totalt i första hand.

Stoppa detta högertänkande vansinne inom välfärd omedelbart. Att en liten del får det bättre hjälper inte de svaga grupperna.

Janne