Insändare: När vi skördar skog blir det biobränsle över

Svar till Kjell Prytz: "Att använda skogen som bränsle är inte speciellt klokt"

Kjell Prytz hävdar att användning av biobränslen inte leder till klimatnytta. Prytz har dock missuppfattat både tillgången på skörderester i skogen och det beräkningssystem för klimatutsläpp som han hänvisar till: Land Use Land Use Change and Forestry, LULUCF.

Det finns ungefär 60 TWh ytterligare skörderester att hämta i den svenska skogen varje år. När Prytz skriver att forskningen säger att det är 20 TWh så har han sannolikt en äldre siffra för enbart grenar och toppar i åtanke. Idag är mängden tillgängliga grenar och toppar 29,4 TWh enligt institutet Skogforsk. Därutöver kan man använda både stubbar och volymer från röjningsgallring för att nå 60 TWh.

Det är riktigt som Prytz skriver, att man skiljer på utsläpp i energisektorn och utsläpp inom skog och mark, så kallad LULUCF. Men det blir inte så att utsläppen flyttas från energisektorn till LULUCF. Det blir faktiskt tvärtom. Istället för att avverkningsresterna multnar i skogen och släpper ut koldioxid eldas de upp i ett värmeverk där de ersätter fossila bränslen.

Man räknar med att inget utsläpp sker i energisektorn eftersom utsläppet redan finns med inom LULUCF. Det vill säga, om biobränslena förbränns i värmeverket eller bryts ner ute i skogen spelar ingen roll för klimatet. Men att vi slutar elda fossila bränslen är däremot helt avgörande.

Svensk skog gör stor klimatnytta eftersom volymen stående skog i Sverige ökar år för år, samtidigt som vi ökar användningen av biobränslen. En annan fördel med en ökad biobränsleanvändning är att den leder till fler arbetstillfällen i regioner där nya jobb är mycket välkomna.

Gustav Melin, vd Svebio

Pär Eriksson, vd Bruks AB

Per Dahlberg, vd Falu Energi & Vatten