Insändare: Norrland behöver miljarder från staten för att stoppa förfallet av infrastrukturen

Hälsan tiger still är uttryck som inte längre gäller, varken den personliga hälsan eller den svenska samhällskroppens hälsa. Både cancer och coronaviruset smyger sig på människan obemärkt tills det är för sent, människan insjuknar. Lika är det med samhället och landets infrastruktur, i synnerhet Norrlands infrastruktur, vägar järnvägar och flyg förfaller obemärkt tills det är för sent.

Tyst är det i media och riksdag om hur vallöftets 700 miljarder till infrastrukturen skall fördelas i riket med start 2021.

Nuvarande period, 2011–2021, är snart förbi, med Gävleborg som förlorare endast då tilldelad 837 miljoner i nyinvesteringar, till regionens infrastruktur, med följden, fortsatt förfall i brist på statliga återinvesteringar ur den nationella skattekakan.

Handlingskraftiga regionfullmäktige ryckte då ut och plockade ned 90-skyltarna från länets mesta pendlingsväg och sänkte hastigheten till 80 km/timme för att den slitna vägen inte skulle bidra till ökad olycksstatistik.

Vart tog riksdagens beslut, 0-version vägen? Vägrenar skulle rensas från närliggande stenbumlingar, träd och avfarternas vägtrummor som medför ett tvärstopp vid avåkning, redan vid 30 km/t så är ett tvärstopp livshotande och materiell förstörelse påtaglig.

Smala vägrenar med asfalt ut till sista gruskornet är också orsaken till olyckor när kanten brister, och speciellt fordon med hög tyngdpunkt, exempelvis tvåvåningsbussar åker av.

Gävleborg och Norrlandslänen måste tilldelas tresiffriga miljardbelopp ur de utlovade 700 miljarderna infrastrukturpengar, till kommande 10-års-period, annars fortsätter förfallet av Gävleborgs och Norrlandslänens vägar.

Läns- och Norrlandspolitiker, ”samhällskroppens hälsa tiger inte still”, gör er röst hörd innan det är för sent, lika alla tidigare årtionden med njugga återinvesteringar av nationella medel till Norrlandslänens infrastruktur.

Sören Molander, Njutånger