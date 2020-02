Insändare: Nu framstår sätteriavdelningen som herrar över tekniken!

Jag har i dagarna bytt mitt efternamn. Under större delen av mitt liv har jag bott i Gävleområdet, men bor sedan sju år i Örebro. Eftersom jag har många bekanta runt Gävle, tyckte jag att jag borde annonsera om mitt namnbyte. Det skulle ske på min 85-årsdag den 6 februari på familjesidan under ”namnbyte” i GD och Arbetarbladet. Hupp och stopp! Annonsavdelningen meddelade de att ”de inte hade någon sådan rubrik”, men jag kunde få in annonsen som radannons. Med andra ord den skulle finnas bland begagnade traktorer, bortsprungna kattor, homeopater, frackuthyrning och dylikt. Det tyckte jag skulle vara opassande för en så omvälvande livshändelse – prata om ”malplacering”! Jag var dock tacksam för upplysningen och drog tillbaka annonsen, men gjorde reflektionen ”har tekniken helt tagit över på tidningen”?

Jag erinrade mig i det sammanhanget en händelse från min tid som typograf på salig Norrlands-Posten på 1950-talet. Lidholms, Gävles ledande herrekipering då, hade fått in ett större parti herrkostymer till det överkomliga priset, 69 kronor. Det var torsdag eftermiddag och någon i från företaget önskade få in en annons dan därpå, fredag. Det fixade vi i sätteriet. Jag och en kompis, Sture, bestämde oss för att på fredag eftermiddag gå och titta på kläderna och det blev också köp av. På lördagen tog vi på oss de nya, fina svidarna och stoltserade till Folkparken. Men vad nu! Vi häpnade och stumnade. En större skara helt civilt, enhetligt klädda yngre män hade gjort samma besök som vi hade gjort på Lidholms. Ett kompani dansanta ungdomar blev följden! Aldrig mer kom dessa kläder till användning. Möjligtvis i potatislandet! Nu, i det här sammanhanget, framstår sätteriavdelningen som herrar över tekniken!

Rolf Hedman (f.d. Lenströmer)