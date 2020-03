Insändare: Nu tar vi beslutet om vindsnurrorna i Gävle i egna händer

Det är mycket skriverier nu om alla vindsnurror i Gävletrakten, på land och till havs. Miljöpartiet, med några få procent av väljarna, verkar bestämma hur vårt landskap ska se ut och förfulas i framtiden.

Häromveckan var vindsnurrorna på havet uppe i kommunstyrelsen och där blev det ett ja, med rösterna sju för och sex emot, till etableringen ute på havet. Kanske det var det lilla Miljöpartiet som hade den utslagsgivande rösten.

Den här frågan är så mycket större för alla Gävlebor än att det lilla Miljöpartiet ska få bestämma över oss. Får de hålla på och etablera vindsnurror på land och till havs i den omfattning de önskar, så kommer vi inte att ha tillgång till dessa arealer av land och hav för vårt friluftsliv och turism i framtiden. Därför föreslår jag att denna viktiga fråga om vindkraftverk skall avgöras i en folkomröstning där alla Gävlebor får göra sin stämma hörd.

Det finns mycket effektivare energikällor i framtiden, som inte tar upp stora landområden och varken syns, hörs eller släpper ut några skadliga ämnen. Det är sådant vi ska satsa på, inte naturförfulande vindsnurror.

En rådgivande folkomröstning behöver göras. Namnunderskrifter behöver samlas in. Finns det någon intresserad, som kan ta på sig ansvaret att samla in dessa namn via till exempel Facebook eller på annat sätt, så får vi meddela kommunen att vi går till omröstning om vindsnurrorna. Vi har vår fulla rätt till denna folkomröstning. Det är alla vi övriga Gävlebor som är fullmäktiges arbetsgivare och när de inte gör rätt måste vi rycka in och ställa allt till rätta.

En gång i tiden var jag upp i talarstolen i fullmäktige och berättade om vindkraftverk och andra energikällor. Efteråt var det många ledamöter som kom och sa att ¨det hade vi ingen aning om¨. Det verkar vara detsamma idag också.

Kenneth Bognesand