Insändare: Olämpligt att behöva visa upp barnens ledighet i sommar

Nu böjar man på förskolor och fritidshem att begära in uppgifter om barnens ledigheter i sommar. På många ställen sätter man då upp listor som föräldrarna ska fylla i. Dessa sitter ofta till allmän beskådan för alla som är intresserade.

Jag undrar om detta egentligen är ok? Detta kan ju bland annat sätta en negativ press på föräldrar som inte har möjlighet att vara lediga så mycket som de önskar.

Vill gärna ha svar från någon inom Utbildning Gävle!

Insider

SVAR DIREKT:

Våra förskolor och fritidshem har möjlighet att använda sig av olika sätt för att få in uppgifter om sommarledighet inför planering av sommaren. För att det ska vara smidigt för såväl vårdnadshavare som mottagande verksamhet används, så lång som möjligt, kontakt digitalt via mejl eller Forms. Ett fåtal använder sig av en pärm och vid svårighet att nå vårdnadshavare för att få in uppgifter kan meddelande via uppsatta anslag användas.

Vi delar din uppfattning att listor för allmän beskådan inte är det bästa sättet. Vi kommer att vara tydligare i våra rekommendationer kring detta ut till våra verksamheter.

Camilla Larsson, chef förskola

Eva Levin, chef grundskoleutbildning

Utbildning Gävle