Insändare: Om C menar allvar med rättvisa borde alla ensamkommande beviljas amnesti

Ett av ledorden som de politiska partierna använder sig av när de talar om den framtida migrationspolitiken är långsiktigt hållbart. Andra ord är rättssäkert och förutsägbart. Det tycks som att dessa till intet förpliktande ord kan tjäna som alibi för de mest häpnadsväckande ställningstaganden.

Att som C inte vilja ha en förlängning av tiden för dem som omfattas av gymnasielagen, när det gäller att söka och få en tillsvidareanställning, är för dem en fråga om rättvisa, som ju också är ett ord få vill ifrågasätta men som är omöjligt att definiera. Att hela gymnasielagen är en stor orättvisa mot dem som inte hade turen att komma före 24 november 2015 och som inte råkar stämma in på några andra krav som är omöjliga att påverka för den enskilde, verkar inte spela roll. Att den nya humanitära skyddsgrunden som C nu förordar bara skulle ge dem som omfattats av gymnasielagen och vistats lagligt i Sverige, möjlighet att söka och beviljas uppehållstillstånd, verkar man kunna bortse ifrån. Var ligger rättvisan här, Annie Lööf? Om C menar allvar med att verka för rättvisa borde alla ensamkommande beviljas amnesti.

På kongressen 2017 beslutade det socialdemokratiska partiet att permanenta uppehållstillstånd var vad partiet ansåg skulle gälla. Nu föreslår man tillfälliga, 13 månader, i sin proposition. Att det finns riksdagsmän och kvinnor som företräder S, som reserverar sig mot hur den maktfullkomliga ledningen kör över sitt eget kongressbeslut, är starkt och bevis för att några vet vad civilkurage innebär. Och vad som är långsiktigt hållbart med tillfälliga uppehållstillstånd är svårt att förstå.

M, KD och L har sina mer eller mindre kryptiska skäl till varför de inte verkar för en human migrationslagstiftning. Att de alla har köpt SD:s problemformulering att flyktingar är ett problem och kostnad är mer än sorgligt. Den forskning som beskriver vinsten och det uppenbara i flera kommuner i Bergslagen, att flyktingar och invandrare har räddat bygden, det bortses från. Att SD har varit framgångsrika i sin kampanj mot invandring är uppenbart. Förutom V och MP har hela den politiska makteliten anammat SD:s främlingsfientliga argumentation.

Det finns ett talesätt som säger: När det blåser kan man bygga vindskydd eller väderkvarnar. I Sverige vill en majoritet av de politiska partierna i stället för att se tillgången i alla de nya människor som kommit för att bidra, bygga vindskydd som bara är lite olika högt och starkt för olika partier. Endast en minoritet har förstått att om man bygger väderkvarnar alstras energi och välstånd. Valet står mellan att använda all den energi som finns i de människor som vill bidra eller att med hjälp av restriktiv lagstiftning ta död på den kraft som redan finns i vårt land och väntar på att tas i bruk.

Inger Johansson