Insändare: Om vi släpper alla bidrag lösa för företag blir det huggsexa

Svar till Julia Söderström, MUF: "Tillväxtverket granskar småföretagare som om de vore brottslingar"

Moderaterna har en otrolig dubbelmoral om bidrag. De menar att bidrag till människor är något av det värsta som finns i detta land. Samtidigt som de anser att bidrag till företag är något av det absolut viktigaste för att ”rädda landet” från total misär. Denna dubbelmoral är rent av häpnadsväckande. Moderaterna struntar alltså i att folk ligger och dör på gatorna samtidigt som de vill gödsla företagen med ännu mera skattepengar.

Nu klagar Julia Söderström på att företagen ska granskas för att ta del av statens enorma bidrag på grund av coronopandemin. Nu ska jag ge Julia en bild av hur det ibland ser ut när företagen begär bidrag från staten. En litet inblick i den så kallade verkliga världen.

Ett företag med 150 anställda och där över 100 anställda har olika former av bidrag från AF som lönebidrag, nystartsjobb och introduktionsjobb. De har alltså mycket stora bidrag från staten redan innan pandemin. När pandemin slår till begär de som alla andra företag ett avtal med fackförbundet om statliga stöd för korttidspermitteringar. De skriver avtal om mars till och med december 2020 och permitterar alla på 60 procent. I november 2020 kontaktar en av de anställda sitt fackförbund och frågar om varför hen får avdrag på lönen när hen ändå arbetar heltid. Facket gör en rutinkontroll till alla sina medlemmar på företaget och det visar sig då att alla anställda har arbetat heltid hela tiden, ingen har varit permitterad en enda timme trots att företaget har skickat in bilagor till facket om att alla anställda har varit 60 procent permitterade mars–november 2020. Fackförbundet anmäler företaget till Tillväxtverket för bidragsfusk (oklart vad som händer hos Tillväxtverket).

Ett annat exempel: Ett företag med runt 20 anställda väljer att varsla om uppsägning för sju anställda när pandemin slår till. Uppsägningarna genomförs och verkställs och företaget följer LAS-turordningen och det är de sist anställda så har de alla relativ kort uppsägningstid. Samtidigt begär företaget korttidspermitteringar för de anställda som finns kvar i anställningar och även här är alla för 60 procents permitteringar. Avtal skrivs med bilaga som innehåller alla 20 anställda (detta är ok då även uppsagda kan permitteras under uppsägningstiden). Tiden går och fackförbundet får inte in några nya bilagor trots att man efterfrågar det flera gånger. I början av 2021 skickar företagen slutligen in bilagorna till facket. Då visar det sig att företaget har begärt 60 procent permitteringar för alla 20 anställda under hela tiden och de uppsagda med längst uppsägningstid slutade sina anställningar den sista juni 2020. Anmälan görs till Tillväxtverket.

Om vi släpper alla bidrag lösa för alla företag så blir det huggsexa och det ligger i företagarnas natur att de ser ”enkelt” på regler och många företagare ser inga problem med att ”böja reglerna” och en del företagare har inga problem alls med att ens bryta mot reglerna – det ligger i företagarnas natur.

Ingen människa i världen vill se några hinder för sina idéer och innovationer. Men om vi släpper denna företagsamhet fri från alla regler så kommer vi att råka mycket illa ut både i form av miljö- och klimatförändringar och även i frågan om anställda som får extremt dåliga arbetsförhållanden, arbetsmiljö och arbetsvillkor. Varför tror du vi har en semesterlag, sjuklönelag, lag om anställningsskydd, arbetsmiljölag, medbestämmandelag, jämställdhetslag, arbetstidslag, och så vidare, och så vidare?

Så ja – det ska finnas hårda regler och hårda kontroller för alla typer av bidrag både till den enskilda människan och det enskilda företaget som tar emot bidragen. Och att säga att det krävs en juristutbildning för att söka bidrag hos Tillväxtverket för korttidspermitteringar är en så kraftig överdrift att man inte ens behöver bemöta det.

Poul-Erik Jensen