Insändare: Onödigt med extra tunna för vårt lilla matavfall

Gästrike återvinnare har planerat att införa kraftigt höjd avgiftstaxa för de som bara har en soptunna. På vår gata berör det ungefär hälften av alla hushåll. Om tiden för tömning ökar till det dubbla med en extra tunna och tömningstiden utgör hälften av arbetstiden för sopbilarna, blir resultatet att Gästrike återvinnare måste anskaffa 25 procent fler sopbilar i framtiden.

LÄS MER: Förslag till höjda avfallstaxor väcker politiskt motstånd

LÄS MER – LEDARE: Soptaxan är inte sopig – det är 2019 nu och vi behöver sortera bättre

Vårt hushåll, om två personer, genererar cirka 1 hg matavfall per vecka, det vill säga 2 hg per tömning. Eftersom vi kastar sopor ungefär två gånger per vecka innebär det att vi under ett år måste anskaffa 104 papperspåsar för matavfall (potatisskal, morotsskal och något bananskal).

På ett år innebär det att Gästrike återvinnare tömmer 3 640 liter för 6 kg matavfall, som till största delen består av papperspåsar. Ännu fler omkullblåsta soptunnor får väl ses som en bonus för kråkorna.

Surströmmingen