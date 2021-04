Insändare: Orimligt att fler elever kommer till gymnasiet – går inte att följa FHM

Under de närmaste dagarna kommer Gävle kommuns gymnasier börja öka antalet elever på plats i skolan från dagens 1/3 till att under veckan bli 2/3. Sedan kommer man stegvis, men ändå hastigt återgå till full beläggning på gymnasierna.

För Polhemsskolans del innebär detta cirka 1 500 elever på plats samt omkring 200 anställda. Skolans värld har under hela pandemin slitit hårt för att få det att rulla på med någon form av normalitet under fullständigt abnorma omständigheter, framför allt för eleverna skull. Detta skrivs den 21 april, dagen efter Smittskyddsläkaren konstaterat att smittan fortfarande är hög i länet och inga lättnader gäller ens för den som är vaccinerad, men skolan slår upp dörrarna.

Återigen är framförhållningen från den yttersta ledningen i form av Utbildning Gävle gentemot rektorer, lärare och elever i det närmaste obefintlig. Om någon tror att skolan kan leva upp till det som FHM säger gäller, så kan det se ut så här: I ett klassrum avsett för 32 elever tar läraren emot 32 elever under lektioner som varar allt mellan 60 och 120 minuter. De 32 eleverna ska ha munskydd enligt riktlinjerna och det har de numera även om det lite skakigt med hanteringen. När lektionen är slut går samma 32 elever och hämtar sin mat och kommer tillbaka till klassrummet och äter tillsammans. eftersom att äta med munskydd är tämligen omöjligt så sitter de tätt tillsammans utan munskydd och äter.

Skolorna gör så gott de kan med de förutsättningar de får – rektorer, lärare och annan personal kämpar för att göra detta så säkert man kan, men skulle man följa rekommendationerna innebär det att skolan inte kan vara öppen. För att det skulle gå behövs i princip tre skolor till och dubbelt så mycket personal och det säger ju sig självt att det inte är möjligt.

Med ett fortsatt högt antal smittade och svårt sjuka, en omöjlighet att följa rekommendationerna även med 1/3 av eleverna, väljer man alltså att öppna skolan till 100 procent. Varför? Menar man att faran är över? Cirka 1 700 människor rör sig i Polhemsskolans lokaler, rent statistiskt är det inte orimligt att anta att någon bär på viruset, hur många kluster är vi beredda att anse är en acceptabel nivå? Tycker verkligen regionens smittskyddsläkare att detta är ett rimligt förfarande?

Går vi på Biltema och äter en korv så är det en person per bord som gäller, i gymnasieskolans värld är det 32 elever i ett rum som under normala omständigheter tar 32 elever som är standard. Var finns logiken? Man tar in färre på en Brynäsmatch i Gavlerinken än i ett litet klassrum i skolan. Någon behöver förklara detta för att för en vanlig dödlig är detta barockt.

Lars Thorsell, lärare Polhemsskolan Gävle.