Insändare: Orka ett tag till, Gävle

Jag tycker mig se att Stockholm och Uppsala är mycket mer disciplinerade vad gäller social distansering både i det stora och det lilla.

I Gävle har det mesta återgått till vardagen. Uteserveringarna har under en vanlig lördag cirka 80-procentig beläggning. Detta verkar också återspeglas i statistiken där Gävleborg (Gävle) sticker ut under maj månad vad gäller registrerat smittade per capita.

Jag hoppas att jag har fel och att det handlar om eftersläpningar av statistiken eller ökad andel testade. Oaktat vad.

Orka ett tag till, Gävle. Sluta inte leva och ha kul, men sprid er innan smittan gör det.

Gubbgnällarn